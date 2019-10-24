Зверев – о борьбе с Big 3: результаты Медведева показывают, что всё возможно

Шестая ракетка мира немец Александр Зверев поделился мыслями о шансах молодого поколения соперничать с «Большой тройкой», в которую входят серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.



«Всегда говорил, если мы, молодые игроки, хотим выигрывать большие трофеи, нам нужно конкурировать с этими теннисистами. Они доминируют в теннисе последние 15 лет.



Если кто-то из нас выиграет турнир «Большого шлема», это должно случиться не потому, что те трое закончили карьеру, а потому, что он стал лучше них. Хочу стать победителем турнира «Большого шлема», будучи лучшим. Результаты Медведева показывают остальным, что всё это возможно.



Именно так я себя чувствовал, когда выиграл прошлогодний Итоговый чемпионат ATP. Победа над Роджером в полуфинале и Новаком в финале вызвала невероятные чувства. Я бы не ощущал себя так, если бы победил других игроков.



Очень уважаю Роджера, Рафу и Новака. Они лучшие игроки, которых мы когда-либо видели. Однако, когда выходишь на корт, нужно показать, что у тебя есть шанс. Думаю, что добился этого за последние два года и другие парни стучатся в дверь», — приводит слова Зверева Tennis World USA.