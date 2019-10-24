Видео: казахстанские болельщики выбежали на корт и окружили Надаля и Джоковича

В Нур-Султане (Казахстан) состоялся выставочный матч, в котором второй номер рейтинга ATP испанец Рафаэль Надаль обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:3, 3:6 [11:9].
По окончании поединка на корт выбежали десятки болельщиков. Они окружили теннисистов, которые сделали с ними селфи и раздали автографы, после чего с помощью охраны сумели покинуть площадку.
Видео доступно в «инстаграме» Vesti.kz.
Благотворительный поединок прошёл в ледовом дворце «Барыс-Арена». Стоимость билетов на эту встречу варьировалась от 3000 до 3,5 млн тенге (от $ 7,7 до $ 9000). Все деньги, заработанные от их продажи, пойдут на строительство площадок для детей, а также на поддержку и развитие тенниса в районных центрах Казахстана.
Перед матчем Надаль и Джокович встретились с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
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