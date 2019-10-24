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Мама Маррея: после победы Энди выпила за его здоровье перед телевизором

Мама Маррея: после победы Энди выпила за его здоровье перед телевизором
Теннис / ATP 0

Джуди Маррей, мама британского теннисиста Энди Маррея, рассказала о своих эмоциях от победы сына на турнире в Антверпене (Бельгия). Для уроженца Глазго этот титул стал первым после травмы бедра и последующего восстановления.

«Как я отпраздновала победу? Открыла бутылку шампанского и выпила за здоровье Энди перед телевизором. Затем я отправила ему голосовое сообщение, сказав, как я была счастлива и как горжусь им.

Я сказала ему, что выигранный трофей дорогого стоит, потому что это победа настойчивости и стойкости. Теперь у Энди всё хорошо: у него замечательная семья, он наконец может смотреть в будущее без страха и боли», — приводит слова Джуди Маррей Tennis 365.

В финале турнира в Антверпене британец обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

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