Федерер сыграет с Вавринкой в четвертьфинале турнира в Базеле

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, посеянный на турнире категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) под седьмым номером, пробился в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он одолел американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 3:6, 7:5. Соперники ранее не встречались.



Продолжительность поединка составила 2 часа 33 минуты. Вавринка 14 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 14. На счету Тиафо 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



За выход в полуфинал Вавринка поспорит с первой ракеткой соревнований швейцарцем Роджером Федерером, который разгромил представителя Молдавии Раду Албота со счётом 6:0, 6:3.



Призовой фонд турнира в Базеле составляет € 2 219 975.