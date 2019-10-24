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Федерер сыграет с Вавринкой в четвертьфинале турнира в Базеле

Федерер сыграет с Вавринкой в четвертьфинале турнира в Базеле
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, посеянный на турнире категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) под седьмым номером, пробился в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он одолел американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 3:6, 7:5. Соперники ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 2 часа 33 минуты. Вавринка 14 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 14. На счету Тиафо 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За выход в полуфинал Вавринка поспорит с первой ракеткой соревнований швейцарцем Роджером Федерером, который разгромил представителя Молдавии Раду Албота со счётом 6:0, 6:3.

Призовой фонд турнира в Базеле составляет € 2 219 975.

Базель. 2-й круг
24 октября 2019, четверг. 20:25 МСК
Фрэнсис Тиафо
48
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		3 7
         
Стэн Вавринка
17
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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