Монфис взял реванш у 101-й ракетки мира за поражение на турнире в Антверпене

Французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный на турнире категории 500 в Вене (Австрия) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл 101-ю ракетку мира итальянца Янника Синнера (WC) со счётом 6:3, 7:6 (10:8).
Теннисисты встретились во второй раз за 7 дней. 17 октября Монфис неожиданно уступил Синнеру в стартовом поединке турнира в Антверпене (Бельгия) — 3:6, 2:6. На этот раз французу удалось взять реванш.
Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Монфис 17 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету итальянца 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
В четвертьфинале Монфис встретится со словенцем Аляжем Бедене (Q), обыгравшим француза Жиля Симона – 6:2, 3:6, 6:3.
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