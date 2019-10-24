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Монфис взял реванш у 101-й ракетки мира за поражение на турнире в Антверпене

Монфис взял реванш у 101-й ракетки мира за поражение на турнире в Антверпене
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный на турнире категории 500 в Вене (Австрия) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл 101-ю ракетку мира итальянца Янника Синнера (WC) со счётом 6:3, 7:6 (10:8).

Теннисисты встретились во второй раз за 7 дней. 17 октября Монфис неожиданно уступил Синнеру в стартовом поединке турнира в Антверпене (Бельгия) — 3:6, 2:6. На этот раз французу удалось взять реванш.

Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Монфис 17 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету итальянца 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В четвертьфинале Монфис встретится со словенцем Аляжем Бедене (Q), обыгравшим француза Жиля Симона – 6:2, 3:6, 6:3.

Вена. 2-й круг
24 октября 2019, четверг. 21:35 МСК
Янник Синнер
101
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 8  
6 		7 10  
         
Гаэль Монфис
14
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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