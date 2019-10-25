Федерер без борьбы вышел в полуфинал турнира в Базеле

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, посеянный на турнире в Базеле (Швейцария) под седьмым номером, принял решение сняться с соревнований из-за травмы спины, сообщает AFP. Вчера, 24 октября, он в матче второго круга одолел американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 3:6, 7:5.

В четвертьфинале Вавринка должен был сыграть с соотечественником Роджером Федерером, получившим первый номер посева. Теперь третья ракетка мира в полуфинале сыграет с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция, 3) — Филип Краинович (Сербия).

Призовой фонд турнира в Базеле составляет € 2 219 975. Федерер является действующим победителем этих соревнований. В прошлогоднем финале Роджер обыграл представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Федерер сыграет с Вавринкой в четвертьфинале турнира в Базеле