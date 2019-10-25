Вавринка объяснил отказ от встречи с Федерером в Базеле

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал решение сняться с турнира в Базеле (Швейцария) из-за травмы спины. Во втором круге он одолел американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 3:6, 7:5, а сегодня, 25 октября, должен был сыграть в четвертьфинале с соотечественником Роджером Федерером.

«Плохая новость заключается в том, что я вынужден сняться. В последнем гейме у меня возникли проблемы со спиной. Я уверен, что не смогу сыграть с Федерером. Я снимусь.

В матче с Тиафо я прекрасно сражался. Соперник играл отлично. Я ожидал, что матч получится непростым", — приводит слова Вавринки AFP.

Федерер в полуфинале сыграет с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Филип Краинович (Сербия).