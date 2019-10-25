Чемпион «Ролан Гаррос»: теннису нужно больше Федереров и меньше Надалей
Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта рассказал, почему принял решение открыть новый теннисный центр в Тревизо (Италия).
«Моя идея заключается в том, что нужно развивать классический теннис. Теннису нужно больше Роджеров Федереров и меньше Рафаэлей Надалей.
В современном теннисе ты можешь добиться успеха, только если являешься сильным физически и психологически. Мы достигли крайней точки. Если ничего не сделать, то скоро в теннис перестанут играть", — приводит слова Панатты Tennis World USA.
Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, Надаль — 19. В рейтинге ATP испанец занимает вторую строчку, швейцарец — третью.
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