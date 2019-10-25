Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Чемпион «Ролан Гаррос»: теннису нужно больше Федереров и меньше Надалей

Чемпион «Ролан Гаррос»: теннису нужно больше Федереров и меньше Надалей
Теннис / ATP 0

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта рассказал, почему принял решение открыть новый теннисный центр в Тревизо (Италия).

«Моя идея заключается в том, что нужно развивать классический теннис. Теннису нужно больше Роджеров Федереров и меньше Рафаэлей Надалей.

В современном теннисе ты можешь добиться успеха, только если являешься сильным физически и психологически. Мы достигли крайней точки. Если ничего не сделать, то скоро в теннис перестанут играть", — приводит слова Панатты Tennis World USA.

Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, Надаль — 19. В рейтинге ATP испанец занимает вторую строчку, швейцарец — третью.

Федерер без борьбы вышел в полуфинал турнира в Базеле
Надаль в Казахстане рассказал о своей свадьбе
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019