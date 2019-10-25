Т. Надаль: рекорд Федерера будет приоритетом для Рафы

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал о вещах, которые мотивируют его племянника.

«Думаю, Рафаэль постоянно сражается за две или три вещи. Во-первых, он хочет получать особенное удовлетворение — все спортсмены стараются мотивировать себя. Но сейчас у Рафы есть и другая битва. Он очень близок к Федереру по количеству титулов на „Шлемах“. Думаю, это будет для него приоритетом.

Но у Надаля есть и другие вызовы. Например, он может завершить год на первой строчке рейтинга. У него всегда возникали трудности в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам года. Ему часто приходилось досрочно заканчивать сезон из-за травмы. Но в этом году он набрал гораздо больше очков, чем Новак. Это мотивирует Рафу", — цитирует Тони Надаля Tennis 365.

Федерер за карьеру выиграл рекордные 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, Надаль — 19.

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