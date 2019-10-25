Т. Надаль: рекорд Федерера будет приоритетом для Рафы

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал о вещах, которые мотивируют его племянника.
«Думаю, Рафаэль постоянно сражается за две или три вещи. Во-первых, он хочет получать особенное удовлетворение — все спортсмены стараются мотивировать себя. Но сейчас у Рафы есть и другая битва. Он очень близок к Федереру по количеству титулов на „Шлемах“. Думаю, это будет для него приоритетом.
Но у Надаля есть и другие вызовы. Например, он может завершить год на первой строчке рейтинга. У него всегда возникали трудности в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам года. Ему часто приходилось досрочно заканчивать сезон из-за травмы. Но в этом году он набрал гораздо больше очков, чем Новак. Это мотивирует Рафу", — цитирует Тони Надаля Tennis 365.
Федерер за карьеру выиграл рекордные 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, Надаль — 19.
- 25 октября 2019
-
10:54
-
10:42
-
09:35
-
08:53
-
08:28
-
00:23
- 24 октября 2019
-
23:45
-
23:21
-
23:00
-
22:14
-
21:23
-
20:59
-
20:29
-
19:49
-
19:30
-
19:05
-
18:44
-
18:09
-
17:51
-
17:21
-
16:06
-
15:54
-
15:36
-
15:11
-
14:54
-
14:32
-
14:19
-
13:52
-
13:25
-
12:21
-
11:39
-
11:39
-
11:10
-
10:52
-
10:34