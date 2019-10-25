Медведев – о своих вспышках гнева на корте: всё меняется, когда я начинаю играть

Россиянин Даниил Медведев, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, признался, что старается не переоценивать свой звёздный статус. По словам уроженца Москвы, он сильно повзрослел не только благодаря работе с психологом, но и после прошлогодней женитьбы.
«Если забегать слишком далеко вперёд или представлять что-то слишком хорошее, а оно потом не сбывается, то можно впасть в депрессию и решить, что жизнь не удалась. Но в то же время я не хочу ставить себе границы и представлять какой-то лимит. Я всегда хочу добиваться максимума.
Почему на корте в меня иногда вселяется бес? Я очень спокойный и рассудительный в жизни, но всё меняется, когда я играю в игры, и неважно, PlayStation это или теннис. Сами знаете, как я себя иногда веду на матчах; почему-то в момент выброса адреналина у меня случаются вспышки гнева. Я работаю над тем, чтобы их не было. Это всегда очень удивляло и меня самого, и людей вокруг меня: как такой хороший мальчик мог творить на корте такие вещи?
Супруга Даша многому меня научила, показала, как можно себя вести, как быть самим собой. Раньше я делал для окружающих больше, чем для себя; всегда очень переживал, что могу кого-то обидеть, на любую просьбу всегда отзывался. Но за последний год я пересмотрел приоритеты, потому что твоя жизнь – это твоя жизнь, и только ты можешь сделать её лучше. Так я стал больше заботиться о себе, а пришло это с женитьбой, с осознанием, что своя семья и своя жизнь важнее других.
Я с детства ненавижу проигрывать. Это не значит, что у меня какой-то несгибаемый характер, совсем нет. Это качество, вообще-то, иногда играет против тебя, потому что ты считаешь, что не можешь проиграть и, когда игра не идёт, начинаешь винить ветер, или мячи, или ещё что. Я за последние два-три года от этого ушёл и теперь понимаю, что иногда и сам могу быть виноват», – приводит слова Медведева Sports.ru.
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