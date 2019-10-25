Циципас: я начал проводить эксперименты со своей игрой
Седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Базеле (Швейцария). Ранее он со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 обыграл литовца Ричардаса Беранкиса.
«В последние пару дней я провожу эксперименты с некоторыми элементами своей игры. Так и думал, что в ходе матча могут быть спады. Однако я сохранял спокойствие. Знал, что играю в свой теннис, но пробовал некоторые вещи, которых раньше не делал. В конце концов это принесло результат.
Я играл активнее, рисковал. Из-за этого делал больше ошибок, чем обычно. Но я пытался показать, что буду атаковать, выходить к сетке и действовать более агрессивно", — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.
Соперником Циципаса в 1/4 финала станет серб Филип Краинович.
Циципас одержал волевую победу над 70-й ракеткой мира во втором круге в Базеле
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