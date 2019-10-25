Определилась вторая полуфиналистка турнира «Элит Трофи»

Чешская теннисистка Каролина Мухова в матче группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.
26-я ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Кенин, занимающей 12-ю строчку в рейтинге WTA, 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
Мухова, одержавшая две победы, заняла первое место в группе «Камелия» и вышла в полуфинал. Первой полуфиналисткой стала голландка Кики Бертенс. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.
В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.
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