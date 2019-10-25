Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Определилась вторая полуфиналистка турнира «Элит Трофи»

Определилась вторая полуфиналистка турнира «Элит Трофи»
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Мухова в матче группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

26-я ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Кенин, занимающей 12-ю строчку в рейтинге WTA, 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Мухова, одержавшая две победы, заняла первое место в группе «Камелия» и вышла в полуфинал. Первой полуфиналисткой стала голландка Кики Бертенс. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.

Чжухай. Группа Камелия
25 октября 2019, пятница. 10:05 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019