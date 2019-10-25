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11-я ракетка мира подтвердил слухи о романе с бывшей девушкой Кирьоса

11-я ракетка мира подтвердил слухи о романе с бывшей девушкой Кирьоса
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Маттео Берреттини подтвердил, что встречается с представительницей Австралии Айлой Томлянович, которая ранее была девушкой Ника Кирьоса, сообщает Tennis World USA. Слухи об их романе появились летом, когда Айла поужинала вместе с Маттео и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

В сентябре её заметили в боксе итальянца на Открытом чемпионате США. На этой неделе Томлянович поддерживает Маттео на турнире в Вене (Австрия).

«То, что Айла здесь со мной, — это нечто особенное для меня, ведь у нас не так много возможностей проводить время вместе в ходе сезона. Здесь мы также тренируемся вместе», — сказал Берреттини.

Сегодня, 25 октября, итальянец, занимающий 11-ю строчку в рейтинге ATP, в четвертьфинале турнира в Вене сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Источник: у Берреттини роман с бывшей девушкой Кирьоса
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