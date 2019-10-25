Стали известны соперницы Соболенко и Мертенс на Итоговом чемпионате WTA

В Шэньчжэне (Китай) состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в парном разряде. В Красную группу попали Элисе Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Беларусь), Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция), Чань Латиша (Китайский Тайбэй)/Чань Хаочин (Китайский Тайбэй), Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/Деми Схурс (Нидерланды).

В Фиолетовой группе сыграют Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия), Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай), Барбора Крейчикова (Чехия)/Катержина Синякова (Чехия), Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай).

Действующими чемпионками являются Бабош и Младенович.

Ранее состоялась жеребьёвка WTA Finals в одиночном разряде. Матчи пройдут с 27 октября по 3 ноября.