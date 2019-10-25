Рублёв проиграл в четвертьфинале турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал турнира в Вене (Австрия), проиграв представителю Италии Маттео Берреттини, посеянному под третьим номером, со счётом 5:7, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.



Андрей дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



За выход в финал Берреттини поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 1) — Пабло Карреньо-Буста (Испания). Турнир с призовым фондом $ 2 433 810 завершится 27 октября.



Действующим чемпионом является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее японца Кея Нисикори — 6:3, 7:6 (7:3).