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Рублёв проиграл в четвертьфинале турнира в Вене

Рублёв проиграл в четвертьфинале турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал турнира в Вене (Австрия), проиграв представителю Италии Маттео Берреттини, посеянному под третьим номером, со счётом 5:7, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Андрей дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал Берреттини поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 1) — Пабло Карреньо-Буста (Испания). Турнир с призовым фондом $ 2 433 810 завершится 27 октября.

Действующим чемпионом является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее японца Кея Нисикори — 6:3, 7:6 (7:3).

Вена. 1/4 финала
25 октября 2019, пятница. 15:00 МСК
Маттео Берреттини
11
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 4  
         
Андрей Рублёв
22
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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