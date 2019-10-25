Рублёв проиграл в четвертьфинале турнира в Вене
Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал турнира в Вене (Австрия), проиграв представителю Италии Маттео Берреттини, посеянному под третьим номером, со счётом 5:7, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.
Андрей дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в финал Берреттини поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 1) — Пабло Карреньо-Буста (Испания). Турнир с призовым фондом $ 2 433 810 завершится 27 октября.
Действующим чемпионом является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее японца Кея Нисикори — 6:3, 7:6 (7:3).
- 25 октября 2019
-
17:14
-
17:05
-
16:35
-
15:38
-
15:20
-
15:06
-
14:47
-
13:18
-
12:44
-
11:59
-
10:54
-
10:42
-
09:35
-
08:53
-
08:28
-
00:23
- 24 октября 2019
-
23:45
-
23:21
-
23:00
-
22:14
-
21:23
-
20:59
-
20:29
-
19:49
-
19:30
-
19:05
-
18:44
-
18:09
-
17:51
-
17:21
-
16:06
-
15:54
-
15:36
-
15:11
-
14:54
Партнерский контент