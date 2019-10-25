Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Благодаря победе над Рублёвым Берреттини дебютирует в топ-10 рейтинга ATP

Благодаря победе над Рублёвым Берреттини дебютирует в топ-10 рейтинга ATP
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в ближайший понедельник, 28 октября, станет 10-й ракеткой мира. Такое достижение ему покорилось благодаря выходу в полуфинал турнира в Вене (Австрия) — в матче 1/4 финала он обыграл россиянина Андрея Рублёва — 7:5, 7:6 (7:4).

Менее двух лет назад Берретини не входил в сотню лучших теннисистов мира. В текущем сезоне 23-летний итальянец провёл 66 матчей, в 47 из которых ему удалось добиться победы. В его активе два трофея категории АТР — Штутгарт (Германия) и Будапешт (Венгрия).

За выход в финал соревнований в Вене Берреттини поборется или с первым сеяным из Австрии Домиником Тимом, или с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой.

Рублёв проиграл в четвертьфинале турнира в Вене
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019