Благодаря победе над Рублёвым Берреттини дебютирует в топ-10 рейтинга ATP

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в ближайший понедельник, 28 октября, станет 10-й ракеткой мира. Такое достижение ему покорилось благодаря выходу в полуфинал турнира в Вене (Австрия) — в матче 1/4 финала он обыграл россиянина Андрея Рублёва — 7:5, 7:6 (7:4).

Менее двух лет назад Берретини не входил в сотню лучших теннисистов мира. В текущем сезоне 23-летний итальянец провёл 66 матчей, в 47 из которых ему удалось добиться победы. В его активе два трофея категории АТР — Штутгарт (Германия) и Будапешт (Венгрия).



За выход в финал соревнований в Вене Берреттини поборется или с первым сеяным из Австрии Домиником Тимом, или с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой.