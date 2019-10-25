Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Соперник Тима снялся с четвертьфинального матча в Вене, проигрывая со счётом 0:5

Соперник Тима снялся с четвертьфинального матча в Вене, проигрывая со счётом 0:5
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим пробился в полуфинальный матч соревнований в Вене (Австрия). Его соперник из Испании Пабло Карреньо-Буста отказался от продолжения борьбы уже через 22 минуты после начала матча. На тот момент счёт был 5:0 в пользу Тима.

За выход в финал турнира Тим поборется с итальянцем Маттео Берреттини, который ранее в двух партиях обыграл третью ракетку России Андрея Рублёва.

Действующим чемпионом соревнований в Вене является представитель Южной Африки Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл теннисиста из Японии Кея Нисикори. Оба теннисиста пропускают текущий розыгрыш турнира.

Вена. 1/4 финала
25 октября 2019, пятница. 17:15 МСК
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
5 		   
0 		   
         
Пабло Карреньо-Буста
34
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019