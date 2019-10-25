Соперник Тима снялся с четвертьфинального матча в Вене, проигрывая со счётом 0:5

Австрийский теннисист Доминик Тим пробился в полуфинальный матч соревнований в Вене (Австрия). Его соперник из Испании Пабло Карреньо-Буста отказался от продолжения борьбы уже через 22 минуты после начала матча. На тот момент счёт был 5:0 в пользу Тима.



За выход в финал турнира Тим поборется с итальянцем Маттео Берреттини, который ранее в двух партиях обыграл третью ракетку России Андрея Рублёва.



Действующим чемпионом соревнований в Вене является представитель Южной Африки Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл теннисиста из Японии Кея Нисикори. Оба теннисиста пропускают текущий розыгрыш турнира.