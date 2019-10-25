Свитолина прокомментировала результаты жеребьёвки группового этапа WTA Finals

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мыслями об итогах жеребьёвки группового этапа Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай). Напомним, её соперницами по группе В стали канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Плишкова и Симона Халеп из Румынии.



«Это Итоговый турнир, поэтому здесь не может быть лёгкого жребия. Определённо зрителей ожидает множество захватывающих матчей.



Что касается меня, то, как и в прошлом году, я буду стараться концентрироваться на каждом следующем матче, не заглядывая далеко вперёд», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.



Напомним, 25-летняя украинка является действующей чемпионкой Итогового турнира. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс.

Свитолина начнёт защиту титула на Итоговом чемпионате матчем с Плишковой