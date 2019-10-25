Федерер: могу легко пойти на детскую площадку и пообщаться с другими родителями

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что для него нет ничего зазорного в том, чтобы обсудить детали воспитания с другими родителями прямо на улице.



«Для меня не проблема на прогулке со своими детьми прийти на детскую площадку и пообщаться с другими родителями.



Да, я поступаю как и обычные люди. Тем не менее утром мне нужно подумать — в настроении ли я для этого. Если нет, я всегда могу остаться дома, так как в общении с другими я должен быть вежлив», — цитирует Федерера Teh Financial Times.



На этой неделе 38-летний швейцарец выступает на домашнем турнире в Базеле. Теннисист уже пробился в полуфинал — его соотечественник Стэн Вавринка снялся с четвертьфинальной встречи из-за проблем со здоровьем.