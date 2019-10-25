Соболенко прокомментировала выход в полуфинал турнира «Элит Трофи»

Представительница Беларуси Арина Соболенко поделилась эмоциями от выхода в 1/2 финала соревнования в Чжухае. В трёх партиях она обыграла партнёршу по парным матчам, Элисе Мертенс, из Бельгии — 6:4, 3:6, 7:5.
«Действительно классный матч. Элисе сыграла великолепно, да и в целом уровень игры был достаточно высоким. В последних геймах мне немного повезло.
Счастлива, что на следующей неделе мы с Элисе будем по одну сторону сетки. Не могу дождаться, когда сможем посоревноваться в Шэньчжэне (дуэт Соболенко/Мертенс отобрался на Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне. — Прим. «Чемпионата»).
После жеребьёвки я сказала, что хотела бы сыграть с Элисе в финале, но и сегодня получилась крутая битва. Наслаждалась каждой секундой, которую проводила на корте.
Мухова (соперница Арины по полуфиналу. — Прим. «Чемпионата»)? Видела пару матчей в её исполнении. Думаю, полуфинальная встреча будет тяжёлой. Никогда ранее не встречалась с ней на корте, поэтому с нетерпением жду завтрашнюю игру», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.
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