Соболенко прокомментировала выход в полуфинал турнира «Элит Трофи»

Представительница Беларуси Арина Соболенко поделилась эмоциями от выхода в 1/2 финала соревнования в Чжухае. В трёх партиях она обыграла партнёршу по парным матчам, Элисе Мертенс, из Бельгии — 6:4, 3:6, 7:5.



«Действительно классный матч. Элисе сыграла великолепно, да и в целом уровень игры был достаточно высоким. В последних геймах мне немного повезло.



Счастлива, что на следующей неделе мы с Элисе будем по одну сторону сетки. Не могу дождаться, когда сможем посоревноваться в Шэньчжэне (дуэт Соболенко/Мертенс отобрался на Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне. — Прим. «Чемпионата»).



После жеребьёвки я сказала, что хотела бы сыграть с Элисе в финале, но и сегодня получилась крутая битва. Наслаждалась каждой секундой, которую проводила на корте.



Мухова (соперница Арины по полуфиналу. — Прим. «Чемпионата»)? Видела пару матчей в её исполнении. Думаю, полуфинальная встреча будет тяжёлой. Никогда ранее не встречалась с ней на корте, поэтому с нетерпением жду завтрашнюю игру», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Соболенко обыграла Мертенс и вышла в полуфинал «Элит Трофи»