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Доктор: Маррея ожидают катастрофические проблемы, если он продолжит играть

Доктор: Маррея ожидают катастрофические проблемы, если он продолжит играть
Теннис / ATP 0

Швейцарский доктор Ганс Рюдигер предостерёг двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея от дальнейших выступлений с металлической пластиной в бедре. По словам доктора, британец очень серьёзно рискует здоровьем.

«Честно говоря, был уверен, что Маррей не сможет вернуться в теннис после такой травмы. Продолжение профессиональных занятий спортом с металлической пластиной сопряжено с невероятным риском для здоровья. Однако теперь вижу, как Энди продолжает играть. Он действительно очень рискует.

Две металлические пластины, вживлённые в бедро Энди, постоянно трутся друг о друга. В Швейцарии такой метод использовался десять лет назад, часто — с катастрофическими последствиями.

Трение пластин приводит к их стиранию. В этом случае из них выделяется кобальт, который может принести в кровь заражение. Кости в таком случае получают серьёзный ущерб.

Мне неоднократно поступали запросы по такому операбельному вмешательству, однако я всегда отказываю. Не пользуюсь таким методом и никому не советую», — цитирует Рюдигера Daily Express.

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