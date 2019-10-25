Доктор: Маррея ожидают катастрофические проблемы, если он продолжит играть

Швейцарский доктор Ганс Рюдигер предостерёг двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея от дальнейших выступлений с металлической пластиной в бедре. По словам доктора, британец очень серьёзно рискует здоровьем.
«Честно говоря, был уверен, что Маррей не сможет вернуться в теннис после такой травмы. Продолжение профессиональных занятий спортом с металлической пластиной сопряжено с невероятным риском для здоровья. Однако теперь вижу, как Энди продолжает играть. Он действительно очень рискует.
Две металлические пластины, вживлённые в бедро Энди, постоянно трутся друг о друга. В Швейцарии такой метод использовался десять лет назад, часто — с катастрофическими последствиями.
Трение пластин приводит к их стиранию. В этом случае из них выделяется кобальт, который может принести в кровь заражение. Кости в таком случае получают серьёзный ущерб.
Мне неоднократно поступали запросы по такому операбельному вмешательству, однако я всегда отказываю. Не пользуюсь таким методом и никому не советую», — цитирует Рюдигера Daily Express.
- 25 октября 2019
-
21:23
-
20:55
-
20:25
-
19:31
-
18:51
-
18:06
-
17:45
-
17:14
-
17:05
-
16:35
-
15:38
-
15:20
-
15:06
-
14:47
-
13:18
-
12:44
-
11:59
-
10:54
-
10:42
-
09:35
-
08:53
-
08:28
-
00:23
- 24 октября 2019
-
23:45
-
23:21
-
23:00
-
22:14
-
21:23
-
20:59
-
20:29
-
19:49
-
19:30
-
19:05
-
18:44
-
18:09