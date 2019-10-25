Доктор: Маррея ожидают катастрофические проблемы, если он продолжит играть

Швейцарский доктор Ганс Рюдигер предостерёг двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея от дальнейших выступлений с металлической пластиной в бедре. По словам доктора, британец очень серьёзно рискует здоровьем.



«Честно говоря, был уверен, что Маррей не сможет вернуться в теннис после такой травмы. Продолжение профессиональных занятий спортом с металлической пластиной сопряжено с невероятным риском для здоровья. Однако теперь вижу, как Энди продолжает играть. Он действительно очень рискует.



Две металлические пластины, вживлённые в бедро Энди, постоянно трутся друг о друга. В Швейцарии такой метод использовался десять лет назад, часто — с катастрофическими последствиями.



Трение пластин приводит к их стиранию. В этом случае из них выделяется кобальт, который может принести в кровь заражение. Кости в таком случае получают серьёзный ущерб.



Мне неоднократно поступали запросы по такому операбельному вмешательству, однако я всегда отказываю. Не пользуюсь таким методом и никому не советую», — цитирует Рюдигера Daily Express.