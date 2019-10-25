Стали известны все участники NextGex Finals

Организаторы молодёжного итогового турнира ATP назвали имена всех теннисистов, которые намерены бороться за трофей в 2019 году.



Ранее об отказе от участия в соревнованиях заявили действующий чемпион из Греции Стефанос Циципас и канадец Феликс Оже-Альяссим. Стефанос Циципас, отобравшийся и на ATP Finals в Лондоне, предпочёл ограничиться одним итоговым турниром в сезоне. А у Феликса проблемы со здоровьем.



Полностью список участников NextGen Finals выглядит следующим образом:



1. Алекс де Минор (Австралия)

2. Денис Шаповалов (Канада)

3. Фрэнсис Тиафо (США)

4. Миомир Кецманович (Сербия)

5. Уго Умбер (Франция)

6. Майкл Имер (Швеция)

7. Каспер Рууд (Норвегия)

8. Янник Синнер (Италия, уайлд-кард)