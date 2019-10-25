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Циципас поспорит с Федерером за выход в финал турнира в Базеле

Циципас поспорит с Федерером за выход в финал турнира в Базеле
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас (3) пробился в полуфинал соревнований в Базеле (Швейцария). В трёх партиях он добыл волевую победу над сербом Филипом Краиновичем — 3:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. В активе Циципаса 12 эйсов и три реализованных брейк-пойнта. Также грек допустил одну двойную ошибку. Краинович отметился двумя подачами навылет, двумя двойными ошибками и тремя реализованными брейк-пойнтами.

За выход в финал турнира Циципас поспорит с хозяином местных кортов Роджером Федерером. Сам же Федерер является и действующим чемпионом соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила — 7:6 (7:5), 6:4.

Базель. 1/4 финала
25 октября 2019, пятница. 21:00 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Филип Краинович
46
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
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