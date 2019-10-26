Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв встретится с Цонгой на старте «Мастерса» в Париже

Рублёв встретится с Цонгой на старте «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР 1000 который пройдёт в Париже (Франция) с 28 октября по 3 ноября. В соревнованиях примут участие три представителя России.

Четвёртый номер посева Даниил Медведев и восьмая ракетка турнира Карен Хачанов матчи первого круга пропустят. Их соперники по второму раунду определятся позже.

Соперником третьей ракетки России Андрея Рублёва станет французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга.

Первой ракеткой соревнования стал Новак Джокович. Путь на турнире он начнёт матчем с победителем пары Душан Лайович (Сербия) — Ришар Гаске (Франция).

Второй сеяный Рафаэль Надаль сыграет или с французом Адрианом Маннарино, или с одним из победителей квалификации.

Швейцарец Роджер Федерер встретится с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Раду Албот (Молдова).

Действующим чемпионом турнира является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича — 7:5, 6:4.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019