Рублёв встретится с Цонгой на старте «Мастерса» в Париже

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР 1000 который пройдёт в Париже (Франция) с 28 октября по 3 ноября. В соревнованиях примут участие три представителя России.



Четвёртый номер посева Даниил Медведев и восьмая ракетка турнира Карен Хачанов матчи первого круга пропустят. Их соперники по второму раунду определятся позже.



Соперником третьей ракетки России Андрея Рублёва станет французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга.



Первой ракеткой соревнования стал Новак Джокович. Путь на турнире он начнёт матчем с победителем пары Душан Лайович (Сербия) — Ришар Гаске (Франция).



Второй сеяный Рафаэль Надаль сыграет или с французом Адрианом Маннарино, или с одним из победителей квалификации.



Швейцарец Роджер Федерер встретится с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Раду Албот (Молдова).



Действующим чемпионом турнира является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича — 7:5, 6:4.