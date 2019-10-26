Рублёв встретится с Цонгой на старте «Мастерса» в Париже

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР 1000 который пройдёт в Париже (Франция) с 28 октября по 3 ноября. В соревнованиях примут участие три представителя России.
Четвёртый номер посева Даниил Медведев и восьмая ракетка турнира Карен Хачанов матчи первого круга пропустят. Их соперники по второму раунду определятся позже.
Соперником третьей ракетки России Андрея Рублёва станет французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга.
Первой ракеткой соревнования стал Новак Джокович. Путь на турнире он начнёт матчем с победителем пары Душан Лайович (Сербия) — Ришар Гаске (Франция).
Второй сеяный Рафаэль Надаль сыграет или с французом Адрианом Маннарино, или с одним из победителей квалификации.
Швейцарец Роджер Федерер встретится с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Раду Албот (Молдова).
Действующим чемпионом турнира является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича — 7:5, 6:4.
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