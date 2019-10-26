Надаль: с годами важно не меняться, а быть готовым к необходимости перемен

Второй номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль рассказал о своём подходе к тренировкам и о том, как он менялся с годами.



«Твоя игра не может не развиваться, когда ты готов постоянно прибавлять и искать решения. Любой боец ищет возможности оставаться конкурентоспособным как можно дольше. Так и в теннисе — на протяжении многих лет мне приходится искать различные решения проблем, которые мне приносили постоянные травмы.



В конце концов я существенно изменил свой тренировочный процесс — спасибо моей команде за помощь в этом. Оказалось, что у меня есть способность меняться. Тем не менее, важнее не меняться, а быть готовым к этому, понимать, что это необходимо для успеха.



Также важно не расстраиваться из-за ошибок. У меня это относительно неплохо получается, поэтому и мой уровень игры достаточно высок», — цитирует Надаля El Mundo.