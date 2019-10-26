Цириак: Надаль — лучший испанский спортсмен за последние 20 лет

Бывший профессиональный теннисист, а ныне директор «Мастерса» в Мадридк Ион Цириак рассказал о своём отношении к лидерам мирового тенниса — Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.



«Федерер уникален. Он самый эффектный игрок, которого я когда-либо видел. Рафа? Он тот, кем я восхищаюсь больше всего. Вне зависимости от обстоятельств.



Те усилия, которые он прилагает на корте не могут не впечатлять. Думаю, что во время игры он прилагает как минимум в два раза больше усилий, чем Федерер. Рафа спокоен, и он определённо лучший испанский спортсмен за последние 20 лет», — цитирует Цириака Tennis World USA.

Лучшим результатом Цириака в карьере стало 55-е место в одиночном рейтинге АТР. Также румын является победителем «Ролан Гаррос» — 1970 в парном разряде.