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Берреттини — о матче с Рублёвым: Андрей показывает свой лучший теннис

Берреттини — о матче с Рублёвым: Андрей показывает свой лучший теннис
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу в четвертьфинальном матче соревнований в Вене, Австрия. В двух партиях он обыграл третью ракетку России Андрея Рублёва — 7:5, 7:6 (4).

«Позади тяжелейший матч как с точки зрения физики, так и психологии. Очень доволен одержанной победой.

Рублёв сейчас показывает свою лучшую игру. На прошлой неделе он завоевал титул в Москве, поэтому приехал в Вену уверенным в себе. Это было заметно и в нашем матче», — цитирует Берреттини официальный сайт АТР.

За выход в финал соревнований Берреттини поборется с первым сеяным из Австрии Домиником Тимом. Напомним, благодаря победе в матче с Рублёвым Маттео в ближайший понедельник дебютирует в топ-10 рейтинга АТР.

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