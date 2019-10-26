Берреттини — шестой игрок в сезоне, дебютирующий в топ-10 мирового рейтинга

В ближайший понедельник, 28 октября, итальянец Маттео Берреттини впервые в карьере войдёт в число десяти лучших теннисистов мира — 23-летний уроженец Рима займёт 10-ю строчку рейтинга АТР.



Менее двух лет назад Берретини не входил в сотню лучших теннисистов мира. В текущем сезоне 23-летний итальянец провёл 66 матчей, в 47 из которых ему удалось добиться победы. В его активе два трофея категории АТР — Штутгарт (Германия) и Будапешт (Венгрия).



За выход в финал соревнований в Вене (Австрия) Берреттини поборется или с первым сеяным из Австрии Домиником Тимом, или с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой.

Интересно, что Маттео станет уже шестым игроком, дебютирующим в топ-10 рейтинга АТР в 2019 году. Ранее впервые в десятку пробились Даниил Медведев и Карен Хачанов (оба — Россия), Стефанос Циципас (Греция), Роберто Баутиста-Агут (Испания) и Фабио Фоньини (Италия).