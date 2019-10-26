Бенчич: Бертенс надеялась, что я проиграю и не поеду на Итоговый турнир WTA
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала о своеобразном поздравлении с попаданием на WTA Finals, которое она получила от голландки Кики Бертенс.
«После того как я отобралась на Итоговый турнир, Кики прислала мне очень милое сообщение. Конечно, она сказала, что надеялась на моё поражение, но всё равно поздравила и пожелала удачи.
Кики сказала, что я заслужила эту путёвку. Всё это очень много значит, ведь она лишний раз продемонстрировала, какой классной спортсменкой и настоящей чемпионкой является», — цитирует Бенчич официальный сайт WTA.
Напомним, обе теннисистки боролись за последнее место на Итоговом турнире WTA в Москве. Выиграв главный трофей «ВТБ Кубка Кремля», Бенчич обошла Бертенс в чемпионской гонке.
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