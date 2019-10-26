Бертенс вышла в финал «Элит Трофи», где может сыграть с Соболенко
Голландская теннисистка Кики Бертенс пробилась в решающий матч соревнований «Элит Трофи» в Чжухае (Китай). В полуфинальной игре она переиграла местную теннисистку Чжэн Сайсай со счётом 2:6, 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Бертенс отметилась 3 эйсами, 7 двойными ошибками и 5 реализованными брейк-пойнтами из 7. На счету Сайсай 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
За главный трофей соревнований Бертенс поборется с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Каролина Мухова (Чехия).
В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.
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