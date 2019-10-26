Циципас рассказал, почему решил отращивать бороду
Греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос, зачем решил отрастить бороду, и признался, что не планирует сбривать её в ближайшее время.
«В жизни произошли определённые изменения. И, чтобы как-то отметить их в памяти, я решил отращивать бороду. Это не счастливый талисман, мне просто нравится такой стиль. С бородой чувствую, что больше похож на себя. И я не планирую сбривать её в ближайшее время», — приводит слова Циципаса журналистка Свенья Мастроберарди в «Твиттере».
Циципас сыграет за выход в финал турнира в Базеле с хозяином швейцарских кортов — Роджером Федерером.
Федерер — действующий чемпион соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
- 26 октября 2019
-
14:05
-
13:59
-
12:41
-
11:50
-
11:06
-
10:11
-
09:56
-
09:19
-
00:57
-
00:30
-
00:07
- 25 октября 2019
-
23:22
-
22:15
-
21:23
-
20:55
-
20:25
-
19:31
-
18:51
-
18:06
-
17:45
-
17:14
-
17:05
-
16:35
-
15:38
-
15:20
-
15:06
-
14:47
-
13:18
-
12:44
-
11:59
-
10:54
-
10:42
-
09:35
-
08:53
-
08:28
Партнерский контент