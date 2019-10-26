Циципас рассказал, почему решил отращивать бороду

Греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос, зачем решил отрастить бороду, и признался, что не планирует сбривать её в ближайшее время.

«В жизни произошли определённые изменения. И, чтобы как-то отметить их в памяти, я решил отращивать бороду. Это не счастливый талисман, мне просто нравится такой стиль. С бородой чувствую, что больше похож на себя. И я не планирую сбривать её в ближайшее время», — приводит слова Циципаса журналистка Свенья Мастроберарди в «Твиттере».

Циципас сыграет за выход в финал турнира в Базеле с хозяином швейцарских кортов — Роджером Федерером.

Федерер — действующий чемпион соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 7:6 (7:5), 6:4.