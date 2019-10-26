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Надаль и Джокович провели совместную тренировку перед «Мастерсом» в Париже

Надаль и Джокович провели совместную тренировку перед «Мастерсом» в Париже
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович устроили спарринг накануне старта турнира категории АТР 1000 в Париже (Франция). Видео с их обменом ударами опубликовано в официальном «твиттере» соревнований.

В минувший четверг, 24 октября, Надаль и Джокович провели выставочный матч в Нур-Султане (Казахстан). Испанский теннисист одержал победу на супер-тай-брейке.

Напомним, Джокович является прошлогодним финалистом парижского «Мастерса». В решающем матче он уступил представителю России Карену Хачанову. Надаль прошлогодний розыгрыш турнира пропустил из-за травмы.

Ранее состоялась жеребьёвка основной сетки турнира. С её итогами можно ознакомиться на «Чемпионате».

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