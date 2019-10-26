Бертенс — о выходе в финал «Элит Трофи»: удивлена, что по-прежнему могу играть

Десятая ракетка мира Кики Бертенс прокомментировала выход в финал соревнований «Элит Трофи». Её соперницей в борьбе за титул станет представительница Беларуси Арина Соболенко.



«Я понимала, что сегодня (голландка обыграла китаянку Чжэн Сайсай. — Прим. «Чемпионата») от меня требовалась иная игра. Чжэн возвращает слишком много мячей на твою половину корта, а выдерживать длинные розыгрыши я уже не могу. Поэтому я старалась как можно сильнее сокращать длину розыгрышей. Удивительно, но у меня это отлично получилось.



Финал? Я играла с Ариной уже несколько раз в этом году, но в финале — ни разу. Финал — особенная вещь.



Мне необходимо собрать все силы, что у меня есть, и попытаться выиграть. На самом деле я удивлена, что по-прежнему могу играть», — цитирует Бертенс официальный сайт WTA.