Федерер: трудно поверить, но я снова в финале в Базеле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал выход в финал турнира категории АТР 500 в Базеле, где он поборется за десятый титул.

«Приятно снова выйти в финал в Базеле. Я интенсивно начал матч и провёл так 35-40 минут. Я хорошо подавал в центр корта, выиграв благодаря этому первый сет и получив задел во втором, двигаясь только вперёд. Трудно поверить, но я снова в финале в Базеле. Это суперзахватывающе!

Здесь болельщики поддерживают меня в любой ситуации, чувствуют, когда мне это необходимо. Им нравится, когда я показываю хороший теннис, и это заставляет меня играть ещё лучше – обдумывать каждый удар, делать его необычным. В этом и есть преимущество домашнего корта», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.