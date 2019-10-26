Федерер: трудно поверить, но я снова в финале в Базеле
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал выход в финал турнира категории АТР 500 в Базеле, где он поборется за десятый титул.
«Приятно снова выйти в финал в Базеле. Я интенсивно начал матч и провёл так 35-40 минут. Я хорошо подавал в центр корта, выиграв благодаря этому первый сет и получив задел во втором, двигаясь только вперёд. Трудно поверить, но я снова в финале в Базеле. Это суперзахватывающе!
Здесь болельщики поддерживают меня в любой ситуации, чувствуют, когда мне это необходимо. Им нравится, когда я показываю хороший теннис, и это заставляет меня играть ещё лучше – обдумывать каждый удар, делать его необычным. В этом и есть преимущество домашнего корта», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.
Федерер вышел в финал турнира в Базеле, обыграв Циципаса
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