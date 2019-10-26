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Тим: финал в Вене был моей главной мечтой лет с пяти-шести

Тим: финал в Вене был моей главной мечтой лет с пяти-шести
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал выход в финал домашнего турнира категории АТР 500 в Вене. Хозяева корта не играли в решающем матче за титул с 2010 года, когда трофей завоевал Юрген Мельцер.

«Никогда не ощущал такой потрясающей атмосферы, как здесь. Она наполняет тебя с самого начала — такая горячая поддержка. Это мотивирует играть на самом высоком уровне от первого очка и до последнего. Благодаря поддержке своих болельщиков, я смог выйти в финал.

Я уверен в себе. Это был тяжёлый матч — и морально, и физически, но завтра в финале я снова буду полон энергии. Я очень жду этого матча. Финал в Вене был моей главной мечтой с того самого момента, когда я впервые приехал на этот турнир, лет в пять-шесть. Теперь этот день пришёл. Завтра я буду готов к решающему матчу», — приводит слова Тима пресс-служба АТР.

В полуфинале Тим нанёс поражение итальянцу Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:5, 6:3, а в финале встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.

Тим вышел в финал домашнего турнира, обыграв Берреттини
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