Соболенко поделилась ожиданиями от финала «Элит Трофи» против Бертенс

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал соревнований «Элит Трофи» в Чжухае (Китай), где ей предстоит встретиться с десятой ракеткой мира из Нидерландов Кики Бертенс.
«Будет очень интересно играть против неё. Каждый раз, когда мы играем друг против друга, это похоже на большое сражение, поэтому я с нетерпением жду этой встречи, просто не могу дождаться, чтобы выйти на корт и играть. Она отличная теннисистка, всегда трудно играть против неё.
Китай любит меня, а я люблю его в ответ. Наверное, поэтому у меня здесь невероятные результаты. Просто стараюсь задержаться подольше. После того, что со мной произошло в этом году, я больше не думаю о рейтинге. Думаю только об игре и хочу полностью выкладываться на корте», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
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