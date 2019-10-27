Соболенко поделилась ожиданиями от финала «Элит Трофи» против Бертенс

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал соревнований «Элит Трофи» в Чжухае (Китай), где ей предстоит встретиться с десятой ракеткой мира из Нидерландов Кики Бертенс.

«Будет очень интересно играть против неё. Каждый раз, когда мы играем друг против друга, это похоже на большое сражение, поэтому я с нетерпением жду этой встречи, просто не могу дождаться, чтобы выйти на корт и играть. Она отличная теннисистка, всегда трудно играть против неё.

Китай любит меня, а я люблю его в ответ. Наверное, поэтому у меня здесь невероятные результаты. Просто стараюсь задержаться подольше. После того, что со мной произошло в этом году, я больше не думаю о рейтинге. Думаю только об игре и хочу полностью выкладываться на корте», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.