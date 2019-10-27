«Царь родился». Медведев попал на обложку журнала L’Equipe

Авторитетное французское издание L’Equipe на обложке своего очередного журнала поместило фотографию российского теннисиста Даниила Медведева.

Фотография подписана следующим образом: «Даниил Медведев. Царь родился».

Запись можно посмотреть в «твиттере» François & Pascal.

Напомним, россиянин уже на протяжении шести турниров подряд добирается до решающего поединка. Даниил сражался за титулы в финалах Вашингтона (поражение от Кирьоса), Монреале (поражение от Надаля), Цинциннати (победа над Гоффеном), US Open (поражение от Надаля), Санкт-Петербурге (победа над Чоричем) и Шанхае (победа над Зверевым).

Россиянин пропустил выступления на «ВТБ Кубке Кремля» и турнире ATP 500 в Вене из-за усталости и теперь должен выступить на «Мастерсе» в Париже, который пройдёт с 28 октября по 3 ноября.