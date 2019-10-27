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Шарапова опубликовала фотографию в эффектном золотом платье

Шарапова опубликовала фотографию в эффектном золотом платье
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова поделилась новой фотографией в «Инстаграме». На снимке теннисистка позирует в эффектном платье золотого цвета.

«В винтажном платье Джеффри Бина, которое впервые надела, когда была подростком», — написала Шарапова в «Инстаграме».

Напомним, ранее Федерация тенниса России утвердила списки кандидатов в спортивные сборные команды России по теннису на 2020 год.

В основную женскую сборную России на олимпийский сезон помимо Шараповой вошли Елена Веснина, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Евгения Родина.

Запись доступна на странице Шараповой в «Инстаграме».

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