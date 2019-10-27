Соболенко на руках вынесла на корт испугавшуюся девочку

Перед финалом турнира «Элит Трофи» произошёл любопытный эпизод. Девочка, которая должна была сопровождать Арину Соболенко, испугалась дымовой установки и попыталась убежать. Тогда белорусская теннисистка взяла ребёнка на руки и вынесла на корт.
Видео доступно на странице Franzi в «Твиттере».
Соболенко в финале «Элит Трофи» одолела Кики Бертенс из Нидерландов со счётом 6:4, 6:2. Для неё этот титул стал третьим в сезоне.
После матча Арина вновь взяла ребёнка на руки, но уже чтобы сфотографироваться с победным кубком.
Фото доступно на странице SportsGridUK в «Твиттере».
Теперь 21-летняя спортсменка отправится в Шэньчжэнь, где сегодня, 27 октября, начался основной итоговый турнир WTA. Там она в паре с бельгийкой Элисе Мертенс посеяна под первым номером в парном разряде.
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