Соболенко: благодарна Турсунову за то, что заставил меня играть в парном разряде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на турнире «Элит Трофи», где она в финале обыграла Кики Бертенс из Нидерландов — 6:4, 6:2, рассказала, как ей помогает игра в парном разряде.
«Каждый турнир, что я выиграла в этом году, очень важен для меня. Особенно US Open. И пускай победа была в парном разряде, это вселило в меня большую уверенность.
В середине сезона я сказала Дмитрию Турсунову: «Не хочу больше играть в парном разряде, а желаю сосредоточиться на одиночке. Он ответил: „Нет, ты должна играть. Это придаёт тебе уверенности, и ты можешь работать над различными элементами“. Я сказала ему: „Ладно, как угодно“.
Оглядываясь назад, я ему очень благодарна. Во-первых, он нашёл мне прекрасную партнёршу, а во-вторых, он заставил меня играть в парном разряде. Это действительно помогло мне», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.
Теперь 21-летняя спортсменка отправится в Шэньчжэнь, где сегодня, 27 октября, начался основной Итоговый турнир WTA. Там она в паре с бельгийкой Элисе Мертенс посеяна под первым номером в парном разряде.
- 27 октября 2019
-
18:50
-
18:37
-
18:20
-
17:25
-
17:00
-
16:58
-
14:23
-
11:32
-
09:29
-
09:05
-
00:09
- 26 октября 2019
-
23:15
-
22:11
-
20:07
-
19:40
-
18:31
-
18:04
-
17:25
-
17:00
-
15:36
-
15:20
-
14:58
-
14:54
-
14:05
-
13:59
-
12:41
-
11:50
-
11:06
-
10:11
-
09:56
-
09:19
-
00:57
-
00:30
-
00:07
- 25 октября 2019
-
23:22