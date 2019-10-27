Соболенко: благодарна Турсунову за то, что заставил меня играть в парном разряде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на турнире «Элит Трофи», где она в финале обыграла Кики Бертенс из Нидерландов — 6:4, 6:2, рассказала, как ей помогает игра в парном разряде.



«Каждый турнир, что я выиграла в этом году, очень важен для меня. Особенно US Open. И пускай победа была в парном разряде, это вселило в меня большую уверенность.

В середине сезона я сказала Дмитрию Турсунову: «Не хочу больше играть в парном разряде, а желаю сосредоточиться на одиночке. Он ответил: „Нет, ты должна играть. Это придаёт тебе уверенности, и ты можешь работать над различными элементами“. Я сказала ему: „Ладно, как угодно“.

Оглядываясь назад, я ему очень благодарна. Во-первых, он нашёл мне прекрасную партнёршу, а во-вторых, он заставил меня играть в парном разряде. Это действительно помогло мне», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.



Теперь 21-летняя спортсменка отправится в Шэньчжэнь, где сегодня, 27 октября, начался основной Итоговый турнир WTA. Там она в паре с бельгийкой Элисе Мертенс посеяна под первым номером в парном разряде.