Тим одержал волевую победу над Шварцманом и выиграл турнир в Вене
Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем турнира категории АТР 500 в Вене с призовым фондом $ 2 433 810. В финальном матче первая ракетка соревнований нанёс поражение 15-му сеяному, аргентинцу Диего Шварцману, со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.
Тим за матч выполнил 9 подач навылет и совершил одну двойную ошибку. При этом австриец смог реализовать 4 из 8 брейк-пойнтов. Шварцман гораздо хуже действовал на подаче. В его активе нет ни одного эйса. При этом аргентинец допустил 3 двойные ошибки. В ходе матче Диего смог реализовать 3 брейк-пойнта из 6.
Вена. Финал
27 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
5
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
15
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Счёт в личном противостоянии Тима и Шварцмана в официальных матчах стал 5-2 в пользу австрийского теннисиста.
- 27 октября 2019
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