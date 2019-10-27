Тим одержал волевую победу над Шварцманом и выиграл турнир в Вене

Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем турнира категории АТР 500 в Вене с призовым фондом $ 2 433 810. В финальном матче первая ракетка соревнований нанёс поражение 15-му сеяному, аргентинцу Диего Шварцману, со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.



Тим за матч выполнил 9 подач навылет и совершил одну двойную ошибку. При этом австриец смог реализовать 4 из 8 брейк-пойнтов. Шварцман гораздо хуже действовал на подаче. В его активе нет ни одного эйса. При этом аргентинец допустил 3 двойные ошибки. В ходе матче Диего смог реализовать 3 брейк-пойнта из 6.

Счёт в личном противостоянии Тима и Шварцмана в официальных матчах стал 5-2 в пользу австрийского теннисиста.