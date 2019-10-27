Тим назвал ключевой фактор, который помог ему победить в финале турнира в Вене

Австрийский теннисист Доминик Тим, который выиграл турнир категории АТР 500 в Вене, рассказал, как для него складывался финальный матч с аргентинцем Диего Шварцманом.
«Это был невероятный год для меня — выиграть титул в Кицбюэле, а теперь и здесь, в Вене. У меня были некоторые сложности с тем, чтобы показать свой лучший теннис перед этой потрясающей публикой. И теперь наконец я выиграл оба титула. Это абсолютно фантастический результат.
Трижды на этой неделе я начинал с того, что уступал первый сет. Шварцман сегодня показал отличную игру, он цеплялся за каждый мяч. У меня действительно возникли проблемы в поединке с ним. Как бы я ни варьировал темп, начинал играть быстрее или медленнее, он всё время подстраивался. Но домашние трибуны дали мне огромное преимущество, которое я использовал в конце.
Знаете, делить корт в финале турнира с человеком, который стал очень близким другом за все эти годы, очень приятно, с одной стороны. Но обыграть его невероятно трудно. Для меня это была неделя мечты», — приводит слова Тима официальный сайт ATP.
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