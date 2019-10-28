Барти – о матче с Бенчич: нужно понимать, что вы делаете правильно, а что — нет

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала свою победу на старте Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай). Она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 5:7, 6:1, 6:2.
«Очевидно, у нас был равный первый сет. Думаю, что мы обе хорошо подавали. В концовке сета я дала Белинде слишком свободно действовать на второй подаче. Всегда нужно понимать, что вы делаете правильно, а что — нет. В этом был ключ к победе сегодня. После первой партии важно было сделать небольшую перезагрузку. Во втором и третьем сетах я старалась активнее действовать на первой подаче и играть как можно глубже», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.
Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира и составляет $ 14 млн. Теннисистка, которой удастся выиграть турнир, не проиграв ни одного матча, получит $ 4,75 млн.
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