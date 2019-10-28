Американские теннисистки впервые в истории пропустят Итоговый турнир WTA

Впервые за всю 49-летнюю историю Итоговых турниров WTA ни одна американская теннисистка не выступит на соревнованиях в одиночном или парном разряде, сообщает AP News.
В 2006, 2010, 2011 и 2015 годах американки не выступали в одиночной сетке итогового турнира, но как минимум одна представительница США при этом играла в парном разряде.
Напомним, Серена Уильямс не смогла пробиться на Итоговый турнир WTA, заняв 9-е место в рейтинге. Она последняя на данный момент американка, которая выигрывала данные соревнования. Серена праздновала победу в 2012, 2013 и 2014 годах. В общей сложности она выигрывала итоговый турнир пять раз.
Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне (Китай) является рекордным в истории турнира и составляет $ 14 млн. Теннисистка, которой удастся выиграть турнир, не проиграв ни одного матча, получит $ 4,75 млн.
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