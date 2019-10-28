Хачанов стал восьмой ракеткой мира, Медведев — четвёртый
В обновлённом рейтинге ATP от 28 октября россиянин Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку, итальянец Маттео Берреттини — на девятую.
Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой четвёртую позицию.
Рейтинг ATP. 28 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5740.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5495.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4335.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3830.
8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2830.
9 (11). Маттео Берреттини (Италия) — 2705.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
…
22 (22). Андрей Рублёв (Россия) — 1606.
Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Вене
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