Хачанов стал восьмой ракеткой мира, Медведев — четвёртый

В обновлённом рейтинге ATP от 28 октября россиянин Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку, итальянец Маттео Берреттини — на девятую.

Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой четвёртую позицию.

Рейтинг ATP. 28 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5740.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5495.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4335.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3830.

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2830.

9 (11). Маттео Берреттини (Италия) — 2705.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

…

22 (22). Андрей Рублёв (Россия) — 1606.