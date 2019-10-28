Федерер обошёл Медведева в чемпионской гонке ATP, Хачанов — 16-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 28 октября швейцарец Роджер Федерер обошёл россиянина Даниила Медведева и занял третью строчку. Француз Гаэль Монфис поднялся на 10-ю позицию, россиянин Карен Хачанов — на 16-ю.



Чемпионская гонка ATP. 28 октября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7945.

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190.

4 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5695.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4935.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3820.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2855.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2660.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2530.

10 (13). Гаэль Монфис (Франция) — 2350.

...

16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1830...

21 (21). Андрей Рублёв (Россия) — 1574.

Хачанов стал восьмой ракеткой мира, Медведев — четвёртый