Надаль: после Монте-Карло трудно было представить, что всё так получится

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль оценил выступление в завершающемся сезоне. Уроженец Манакора в 2019 году выиграл «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США, а также турниры в Риме и Монреале. Первый титул в сезоне Рафаэль завоевал в мае.

«Возможность завершить год на первой строчке рейтинга — это нечто невероятное. Я скорее предпочту быть номером 1, чем номером 2, и номером 2, чем номером 3. Я бы хотел завершить год на вершине.

После US Open я испытывал проблему с рукой, поэтому не смог завершить выступление на Кубке Лэйвера так, как хотелось бы. Затем мне пришлось сделать паузу. Сейчас я чувствую себя лучше, поэтому прибыл в Париж. Моя цель — сыграть на сто процентов. Я не это рассчитываю

Я невероятно доволен сезоном. Начало получилось крайне сложным. Но затем я сумел найти путь к игре на высоком уровне. После Монте-Карло сложно было представить, что всё так получится. Я горжусь проведённым сезоном, но сейчас нужно выложиться по полной", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

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