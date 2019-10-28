Надаль ответил журналисту, сказавшему, что Рафаэлю не везёт в Париже

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на реплику журналиста в Париже о том, что уроженец Манакора ни разу не выигрывал местный «Мастерс» из-за невезения.

«То, что я 12 раз выиграл „Ролан Гаррос“, не может объясняться лишь удачей. Точно так же нельзя сказать, что я не могу выиграть этот турнир из-за невезения. Много раз я пропускал этот турнир. А когда выступал, то не показывал отличной игры, или соперники были сильнее.

Конечно, этот турнир проходит в зале, а на таком покрытии раньше у меня было меньше шансов. Но, думаю, я сумел прибавить. В этом году покрытие здесь стало достаточно быстрым. Но я не знаю. Я просто рад находиться здесь. Все знают, что это самый важный город в моей теннисной карьере. Я люблю приезжать в Париж. У этого города прекрасные флюиды", — цитирует Надаля официальный сайт тура.