Медведев — о своём прорыве: я не хочу, чтобы это заканчивалось
Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о настрое на концовку сезона. Во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) уроженец Москвы сыграет с победителем противостояния Жереми Шарди (Франция, Q) — Сэм Куэрри (США, Q).
«Дело не в том, что я боюсь, я просто не хочу, чтобы это заканчивалось. Я хочу продолжать так же упорно работать, чтобы сохранить этот ход. Пока что всё складывается отлично, и я надеюсь на продолжение.
Моя цель остаётся прежней — становиться лучше с каждым днём, каждой тренировкой, каждым турниром. Я хочу выигрывать титулы. Пока мне это удаётся. Это приносит настоящее наслаждение", — приводит слова Медведева официальный сайт ATP-тура.
Медведев: меня не хотят поздравлять с победами
Медведев: я могу стать и первой ракеткой мира
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