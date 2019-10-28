Медведев надел маску клоуна из фильма ужасов

Российский теннисист Даниил Медведев во время интервью в преддверии старта на турнире серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) примерил маску клоуна из фильма ужасов «Оно».

Видео доступно на «Чемпионате».

Во втором круге уроженец Москвы сыграет с победителем противостояния Жереми Шарди (Франция, Q) — Сэм Куэрри (США, Q). В 2019 году Даниил выиграл турниры в Софии (Болгария), Цинциннати (США), Санкт-Петербурге (Россия) и Шанхае (Китай), а также дошёл до финала Открытого чемпионата США, где в пяти партиях уступил представителю Испании Рафаэлю Надалю.

Медведев впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 10 по 17 ноября. В рейтинге ATP россиянин занимает четвёртую строчку.

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